Шлеменко: бой Мэйуэзер - Макгрегор не имеет отношения к спорту

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Боксерский поединок между американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландцем Конором Макгрегором не имеет отношения к спорту. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко.

Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в Лас-Вегасе на арене "Ти-Мобайл" и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере

"Это точно был не спорт, - сказал Шлеменко. - Это не было похоже на спорт со стороны Макгрегора. Первые три раунда было интересно смотреть, потому что Макгрегор не устал, работал и выиграл эти раунды. Потом у него закончился "бензин", и он встал, а Мэйуэзер остановил его в красивой манере и прикончил".

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года.

Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.