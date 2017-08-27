Садулаеву вернули украденный паспорт, борец вернется в Россию через несколько дней

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МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Украденный паспорт вместе с кредитными картами российского борца вольного стиля, олимпийского чемпиона 2016 года в весе до 86 кг Абдулрашида Садулаева был подброшен в полицейский участок Парижа, спортсмен вернется в Россию через несколько дней. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Ранее в воскресенье главный тренер национальной сборной Дзамболат Тедеев рассказал ТАСС, что у Садулаева украли сумку с деньгами и документами.
"Паспорт и кредитные карточки подкинули в полицейский участок. Вернули все, кроме наличных денег. Насколько я знаю, Абдулрашид улетает вместе с друзьями и родственниками, но не в Москву. В Россию он вернется через несколько дней", - сообщил Мамиашвили.
В субботу Садулаев стал серебряным призером чемпионата мира в весовой категории до 97 кг. В финале россиянин уступил американцу Кайлу Снайдеру.