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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии

Спорт
27 августа, 16:35 UTC+3 ТАСС

Второе место занял немец Себастьян Феттель

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Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ТАСС, 27 августа. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бельгии.

Второе место занял немец Себастьян Феттель ("Феррари"). Третьим стал австралиец Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл").

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 12-м.

Следующий этап Гран-при пройдет в Италии с 1 по 3 сентября.

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