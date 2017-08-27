Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии

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ТАСС, 27 августа. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бельгии.
Второе место занял немец Себастьян Феттель ("Феррари"). Третьим стал австралиец Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл").
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 12-м.
Следующий этап Гран-при пройдет в Италии с 1 по 3 сентября.