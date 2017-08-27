ХК "Красная Армия" стал победителем молодежного Кубка мира

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Московский клуб "Красная Армия" победил шведский "Модо" со счетом 4:3 в финале Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Филин (20-я минута), Михаил Мещеряков (21), Даниил Лобанов (40) и Павел Подлубошнов (55). У проигравших отличились Антон Чельстрём (4) и Линус Петтерссон (8 и 49).
В матче за третье место чешский "Тршинец" победил казахстанскую команду "Снежные Барсы" (6:4).
Лучшим вратарем турнира признан Матей Лоубал из "Тршинеца", лучшим защитником - Себастьян Вальфридссон ("Модо"), лучшим нападающим - Павел Подлубошнов ("Красная Армия"), он же стал самым ценным игроком турнира. Одноклубник Подлубошнова форвард Михаил Мещеряков стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 15 очков (5 голов + 10 передач).
Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд проходит с 2011 года. Победителем прошлогоднего турнира стал ярославский "Локомотив". "Красная Армия" стала чемпионом мира среди молодежных клубов во второй раз, она также побеждала в первом турнире (2011). Нынешний Кубок мира проходил в двух городах Свердловской области - Екатеринбурге и Верхней Пышме.