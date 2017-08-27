Чешский "Тршинец" занял третье место на молодежном Кубке мира по хоккею

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Чешский "Тршинец" победил клуб "Снежные барсы" из Казахстана со счетом 6:4 в матче за третье место на Кубке мира по хоккею среди молодежных клубных команд, который проходит в Екатеринбурге.

В составе чешской команды отличились Михал Квасница (2-я минута), Рене Найсар (11), Ян Калус (18, 60), Михал Папай (30), Дан Пшибила (35). За "Снежных барсов" шайбы забросили Самат Данияр (23, 48), Данияр Габдуллин (35) и Кирилл Балдин (60).

В финале турнира сыграют российский клуб "Красная Армия" и шведский "Модо".

Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд проходит с 2011 года. Победителем прошлогоднего турнира стал ярославский "Локо".