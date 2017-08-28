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Демченко: комплекс "Парамоново" после реконструкции сможет функционировать в полную силу

Спорт
28 августа, 10:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Санно-бобслейный комплекс в Дмитровском районе будет модернизирован в рамках Федеральной целевой программы

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© ТАСС/ Валерий Шарифулин

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Реконструкция международного санно-бобслейного комплекса "Парамоново" в Дмитровском районе позволит проводить тренировки сборных команд России фактически круглосуточно. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко.

Ранее сообщалось, что комплекс будет модернизирован в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". 

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"Мы активно используем базу, особенно в летнее время. База развивалась, получила большой комплекс со стартовой эстакадой и гостиничным комплексом. Нам бы хотелось увидеть в этом комплексе наличие рабочей санно-бобслейной трассы, в связи с этим федерация активно выходила с предложением по запуску такой трассы в Парамоново", - сказал Демченко.

"Реконструкция как раз решит этот вопрос, комплекс уже сможет функционировать в полную силу круглосуточно. На нем может начать тренироваться национальная сборная в зимний период непосредственно на трассе", - добавил он.

В рамках реконструкции "Парамоново" планируется демонтаж поврежденного и установка нового желоба санно-бобслейной трассы, а также ремонт зданий главного, женского, юниорского стартов и домика для финиша. Кроме того, запланировано строительство зданий двух юношеских стартов, старта для бобслея и скелетона, парка бобов, открытой трибуны для зрителей с площадкой для награждения победителей, здания для размещения прессы и гостей, и нескольких вспомогательных сооружений.

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