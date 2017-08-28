Зарипов заявил, что получил разрешение выступать в НХЛ

ТАСС, 28 августа. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разрешило российскому форварду Данису Зарипову, который дисквалифицирован за допинг на два года, выступать в турнире. Об этом говорится в заявлении Зарипова, текст которого приводит агент игрока Дэн Милстейн на своей странице в Twitter.

"Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке. Я очень благодарен руководству НХЛ за сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность", - говорится в заявлении.

При этом нападающий добавил, что продолжит доказывать свою невиновность в суде. "Несмотря на то, что мне дан шанс выступить в лучшей лиге мира, я планирую продолжать процесс в отношении своей апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) для того, чтобы доказать свою правоту и очистить свое имя", - сказал он.

Ранее портал Sportsnet сообщал, что Зариповым интересуются клубы НХЛ "Вегас Голден Найтс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Руководство команд выражало надежду, что форварду позволят играть в НХЛ.

Official statement from Danis Zaripov. pic.twitter.com/YsEFSZ5USU — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 28 августа 2017 г.

Дисквалификации IIHF и ВАДА не распространяются на НХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17. В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов.

Зарипов не может выступать на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), а также на территории стран, являющихся членами IIHF. Исключение составляет Северная Америка, которая не подчиняется решениям Всемирного антидопингового агентства (WADA) по дисквалификациям игроков.

Ранее Зарипов подал апелляцию в CAS на решение о двухлетней дисквалификации. НХЛ в пресс-релизе отмечает, что 23 августа Зарипов провел многочасовую видеоконференцию с представителями лиги, в ходе которой игрок представил дополнительные доказательства своей невиновности. Кроме того, Зарипов предоставил письменное подтверждение того, что он не связан контрактными обязательствами ни с одним клубом КХЛ. Пресс-служба лиги отмечает, что из-за разницы в списках запрещенных веществ НХЛ и WADA, хоккеист бы не был дисквалифицирован в НХЛ за это же нарушение.

"Зарипов имеет за плечами долгую карьеру в профессиональном и международном хоккее и никогда ранее не попадался на допинге. Он яростно отрицает, что его положительная проба является результатом преднамеренного действия (или действий), и он по-прежнему стремится найти основную причину своего положительного теста. В этой связи и в качестве осмысленной демонстрации добросовестности и стремления защитить свое имя и репутацию Зарипов согласился пройти дополнительные испытания (помимо того, что обычно требуется для игроков НХЛ), если он подпишет стандартный контракт игрока и начнет играть в НХЛ", - говорится в заявлении НХЛ.

Зарипов завоевывал золото чемпионатов мира в 2008, 2009 и 2014 годах. Последние четыре сезона он провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016), а в этом году стал финалистом плей-офф КХЛ. В составе "Ак Барса" Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов. Форвард в нынешнее межсезонье перешел в "Ак Барс" из магнитогорского "Металлурга", но позднее казанский клуб сообщил, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.