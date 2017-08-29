Агент Зарипова уже начал работу по трудоустройству игрока в НХЛ

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Агент нападающего Даниса Зарипова Дэн Милстейн намерен в ближайшие сутки связаться со всеми клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на предмет возможного выступления российского игрока в одном из них. Об этом Милстейн сообщил ТАСС.

Ранее агент в своем "Твиттере" опубликовал слова Зарипова о том, что НХЛ разрешила ему выступать в Северной Америке, несмотря на дисквалификацию Международной федерацией хоккея (IIHF) сроком на два года за употребление допинга.

"Мы получили зеленый свет, поэтому начнем серьезно рассматривать команды. Мы будем связываться со всеми командами лиги в ближайшие сутки. Мы уже начали это делать, но это займет какое-то время. Начинаем работать прямо сейчас", - сказал Милстейн.

По словам агента, возраст не станет помехой для 36-летнего Зарипова в плане продолжения карьеры в НХЛ. "Клубы будут интересоваться Зариповым. Возьмите Павла Дацюка в 39 лет и посмотрите, какой он позавчера забил буллит. Если таким ребятам, как Яромир Ягр и Павел Дацюк есть место в НХЛ, то я не думаю, что Данис будет намного хуже их", - считает Милстейн.

Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016), чемпионом Суперлиги (2006), трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Форвард в нынешнее межсезонье перешел в "Ак Барс" из магнитогорского "Металлурга", но позднее казанский клуб сообщил, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.