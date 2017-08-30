СМИ: "Лестер" и "Вест Бромвич" интересуются футболистом "Локомотива" Кверквелией

ТАСС 30 августа. Английские футбольные клубы "Кристал Пэлас", "Лестер" и "Вест Бромвич" хотят приобрести грузинского защитника московского "Локомотива" Соломона Кверкелию. Об этом сообщает британская газета The Sun.

По информации издания, 25-летний футболист может перейти в один из трех английских клубов в последние 48 часов трансферного окна. Сумма возможной сделки оценивается в €19,5 млн. Отмечается, что тренеры вышеперечисленных команд впечатлены игрой защитника сборной Грузии в нынешнем сезоне.

"Локомотив" объявил о подписании четырехлетнего контракта с Кверквелией, права на которого принадлежали казанскому "Рубину", в июне. Защитник выступал за московский клуб во второй половине сезона-2016/17 на правах аренды. В текущем сезоне он принял участие в восьми матчах чемпионата России и забил два гола.