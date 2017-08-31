Times: новый сверхточный способ выявления допинга будет готов к Олимпиаде-2020

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ТАСС, 31 августа. Британская исследовательская группа к Олимпиаде 2020 года в Токио подготовит высокоэффективный допинг-тест, который станет прорывом в области обнаружения запрещенных веществ у спортсменов, нарушивших антидопинговые правила. Об этом сообщает издание Times.
По информации газеты, Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство выделили на этот проект 540 000 фунтов исследовательской группе Университета в Брайтоне.
"Мы уверены, что метод будет готов до Олимпиады в Токио. Я настроен оптимистично. В последние годы проблема допинга очень актуальна, надеюсь, что новый тест позволит остановить неприятную тенденцию", - сказал Times профессор Яннис Поциладис, возглавляющий исследовательскую группу.
Усовершенствованный метод позволит с точностью определять время приема спортсменом допинга. С его помощью можно будет обнаружить запрещенные вещества в крови атлетов даже через несколько недель после их употребления.