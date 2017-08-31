Минспорт РФ готов оказать поддержку новому гендиректору РУСАДА Ганусу

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ готово оказать всестороннюю поддержку Юрию Ганусу, который в четверг был утвержден новым генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом говорится в заявлении министра спорта РФ Павла Колобкова, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
В четверг совет учредителей РУСАДА утвердил кандидатуру на пост гендиректора организации, им стал Юрий Ганус, что стало еще одним шагом на пути приведения организации в соответствие с международным кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"Процесс выбора кандидата на должность генерального директора РУСАДА был сложным, многоэтапным, процедура отвечала самым высоким международным требованиям, - говорится в заявлении Колобкова. - Заявки подали более 700 человек, но только кандидатура Юрия Гануса была одобрена всеми, я желаю успехов Юрию Александровичу на посту генерального директора РУСАДА, у него большой опыт антикризисной работы, и сейчас ему предстоит серьезная работа по восстановлению статуса агентства. Со своей стороны Минспорт РФ готов оказать ему всестороннюю поддержку".
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. Позднее была согласована дорожная карта по восстановлению членства РУСАДА.