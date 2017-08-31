Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минспорт РФ готов оказать поддержку новому гендиректору РУСАДА Ганусу

Спорт
31 августа, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что процесс выбора кандидата на должность генерального директора РУСАДА был сложным

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ готово оказать всестороннюю поддержку Юрию Ганусу, который в четверг был утвержден новым генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом говорится в заявлении министра спорта РФ Павла Колобкова, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Смотрите также

Исинбаева: набсовет РУСАДА почти единогласно поддержал Гануса в качестве гендиректора

Выборы Гануса на пост гендиректора РУСАДА прошли под наблюдением экспертов WADA

Ганус: РУСАДА должно возвратить российских спортсменов на международные соревнования

Юрий Ганус утвержден на посту гендиректора РУСАДА

В четверг совет учредителей РУСАДА утвердил кандидатуру на пост гендиректора организации, им стал Юрий Ганус, что стало еще одним шагом на пути приведения организации в соответствие с международным кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Процесс выбора кандидата на должность генерального директора РУСАДА был сложным, многоэтапным, процедура отвечала самым высоким международным требованиям, - говорится в заявлении Колобкова. - Заявки подали более 700 человек, но только кандидатура Юрия Гануса была одобрена всеми, я желаю успехов Юрию Александровичу на посту генерального директора РУСАДА, у него большой опыт антикризисной работы, и сейчас ему предстоит серьезная работа по восстановлению статуса агентства. Со своей стороны Минспорт РФ готов оказать ему всестороннюю поддержку".

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. Позднее была согласована дорожная карта по восстановлению членства РУСАДА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
2
Минобороны РФ получило после модернизации самолет Ту-160
3
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
4
Трое детей погибли в ДТП на Кубани
5
Биография Людмилы Рюминой
6
Режиссер Константин Богомолов выступает против митингов в поддержку Серебренникова
7
ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама