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Российские спортсмены вернулись домой с Универсиады в Тайбэе

Спорт
31 августа, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в командном зачете

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Самолет с основной частью российских спортсменов, принимавших участие в летних Всемирных студенческих играх в Тайбэе, и их тренеров, совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Летняя Универсиада проходила с 19 по 30 августа. За это время был разыгран 271 комплект наград в 21 виде спорта, в соревнованиях приняли участие более 7,5 тыс. спортсменов из 144 стран.

Всего в составе российской делегации на Универсиаде было 348 спортсменов, представляющих более 100 вузов страны, в том числе и спортсмены-студенты иностранных университетов.

Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в командном зачете. На первой строчке медального зачета расположилась сборная Японии (37-27-37), вторую позицию заняла команда Южной Кореи (30-22-30), третье место у сборной Тайваня (26-34-30).

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