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Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг US Open

Спорт
1 сентября, 4:54 UTC+3 ТАСС

Россиянка в трех сетах уступила Куруми Наре из Японии

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Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/RAY STUBBLEBINE

ТАСС, 1 сентября. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Россиянка, "посеянная" на турнире под восьмым номером, в матче второго круга проиграла японке Куруми Наре со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.

В следующем раунде Нара сыграет с чешкой Люси Шафаржовой.

Открытый чемпионат США продлится до 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.

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