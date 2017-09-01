Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг US Open

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ТАСС, 1 сентября. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.
Россиянка, "посеянная" на турнире под восьмым номером, в матче второго круга проиграла японке Куруми Наре со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.
В следующем раунде Нара сыграет с чешкой Люси Шафаржовой.
Открытый чемпионат США продлится до 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.