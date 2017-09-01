Геркус: Дзюба не перешел в "Локомотив" по многим обстоятельствам

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" не перешел на правах аренды в московский "Локомотив" из-за многих обстоятельств. Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.

В ночь с 31 августа на 1 сентября в России закрылось летнее трансферное окно. Во время его работы в СМИ сообщалось, что 29-летний Дзюба может быть арендован "Локомотивом" или "Краснодаром". Но в последний день трансферного окна президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал ТАСС, что нападающий остается в петербургской команде.

"Шанс [перехода Дзюбы в "Локомотив"] был, он есть всегда, но не получилось. Не договорились по многим обстоятельствам", - сказал Геркус.

Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. В общей сложности форвард провел за санкт-петербургскую команду 100 матчей, забив 46 мячей. В сезоне-2017/18 он сыграл в девяти матчах, не забив ни одного гола.