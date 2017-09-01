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Тренер: российские дзюдоисты сохраняют шансы на золото ЧМ в Будапеште

Спорт
1 сентября, 19:23 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По мнению Хасанби Таова, многим спортсменам на турнире мешает волнение

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БУДАПЕШТ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Дзюдоисты сборной России еще имеют шансы завоевать золотые медали на чемпионате мира в Будапеште. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Хасанби Таов.

За два дня до окончания личного турнира на чемпионате мира в активе россиян три медали. Серебро завоевал Михаил Пуляев в весовой категории до 66 кг, бронзовые медали - олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев (до 81 кг) и бронзовый призер Игр-2016 Наталья Кузютина (до 52 кг).

"К сожалению, золотых медалей в нашем активе пока нет, но, надеюсь, завтра наши ребята в весовой категории до 100 кг Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев постараются его завоевать, у них есть на это реальные шансы, - считает Таов. - Каждый, кто сюда приехал, минимум мог побороться за медаль, максимум - стать первым".

По мнению главного тренера, многим спортсменам в Будапеште мешает волнение. "На этом чемпионате очень многие выступают впервые, и не исключаю, что сказывается волнение. Для нас, тренеров, сейчас очень важно посмотреть с прицелом на будущее, как проявляет себя на этом чемпионате молодежь", - сказал Таов.

Тренер отметил характер Пуляева и Халмурзаева. "Хасан сильно травмировал кисть, мы даже думали его не выпускать на дальнейшие схватки, но он проявил характер, решил бороться и все-таки завоевал бронзу. Показал силу характера и Пуляев, также завоевавший серебро после долгого перерыва, связанного с восстановлением от травмы", - подчеркнул главный тренер.

Турнир завершится 3 сентября.

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