Тренер: российские дзюдоисты сохраняют шансы на золото ЧМ в Будапеште

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БУДАПЕШТ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Дзюдоисты сборной России еще имеют шансы завоевать золотые медали на чемпионате мира в Будапеште. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Хасанби Таов.
За два дня до окончания личного турнира на чемпионате мира в активе россиян три медали. Серебро завоевал Михаил Пуляев в весовой категории до 66 кг, бронзовые медали - олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев (до 81 кг) и бронзовый призер Игр-2016 Наталья Кузютина (до 52 кг).
"К сожалению, золотых медалей в нашем активе пока нет, но, надеюсь, завтра наши ребята в весовой категории до 100 кг Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев постараются его завоевать, у них есть на это реальные шансы, - считает Таов. - Каждый, кто сюда приехал, минимум мог побороться за медаль, максимум - стать первым".
По мнению главного тренера, многим спортсменам в Будапеште мешает волнение. "На этом чемпионате очень многие выступают впервые, и не исключаю, что сказывается волнение. Для нас, тренеров, сейчас очень важно посмотреть с прицелом на будущее, как проявляет себя на этом чемпионате молодежь", - сказал Таов.
Тренер отметил характер Пуляева и Халмурзаева. "Хасан сильно травмировал кисть, мы даже думали его не выпускать на дальнейшие схватки, но он проявил характер, решил бороться и все-таки завоевал бронзу. Показал силу характера и Пуляев, также завоевавший серебро после долгого перерыва, связанного с восстановлением от травмы", - подчеркнул главный тренер.
Турнир завершится 3 сентября.