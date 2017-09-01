Тренер "Авангарда" Скабелка отметил игру вратаря ЦСКА Сорокина в матче КХЛ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Игроки "Авангарда" имели хорошие моменты в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА, но не смогли переиграть вратаря соперника Илью Сорокина. Такое мнение журналистам высказал главный тренер омской команды Андрей Скабелка.

"Авангард" в пятницу в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:3. Сорокин отразил 27 бросков.

"Думаю, что несмотря на небольшое количество шайб, игра смотрелась, была достаточно живой и мобильной, было много борьбы. К сожалению, не забивая, нельзя выиграть, хотя были сегодня очень хорошие моменты, но Сорокина мы не смогли переиграть. Мы сегодня встречались с одной из лучших команд лиги, поэтому где-то могу быть доволен игрой, но не результатом. Мы сегодня заслужили хотя бы одно очко, поставлю команде три с плюсом", - заявил Скабелка.

В свою очередь, главный тренер столичной команды Игорь Никитин отметил, что команде еще есть, над чем работать.

"После первого гола мотивация ушла, полностью провалили второй период, но смогли перестроиться в третьем. Ребята много переигрывали в некоторых ситуациях, это приводило к контратакам. Победа есть победа, [Илья] Сорокин здорово сыграл, защитники где-то подчистили. Во втором периоде хромала игровая дисциплина, совершали потери в средней зоне, плюс дальняя лавка. Есть над чем работать, сегодняшняя игра показала это", - сказал Никитин.

После пяти игр "Авангард" набрал 10 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче омская команда 3 сентября в гостях сыграет с подольским "Витязем". После пяти игр ЦСКА набрал 10 очков.