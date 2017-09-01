Хоккеист "Авангарда" Кугрышев сказал, что ему хотелось сыграть лучше против бывшей команды

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Нападающий омского "Авангарда" Дмитрий Кугрышев хотел сыграть более полезно в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА, который является его бывшим клубом. Об этом хоккеист рассказал журналистам.

В пятницу "Авангард" в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:3. Кугрышев перешел из столичного клуба в омскую команду в мае.

"Матч был тяжелый и принципиальный, против ЦСКА нужно всегда показывать свой лучший хоккей. Свою лучшую игру мы не показали, временами доминировали, но нужно реализовывать свои моменты, с этим у нас не очень хорошо. Конечно, мне хотелось сыграть лучше, но это только начало сезона, впереди еще матч с ЦСКА дома", - рассказал Кугрышев.

Как рассказал журналистам нападающий ЦСКА Роман Любимов, заброшенную шайбу он посвятил родившемуся сыну. "Первые полтора периода голова была как будто в тумане, но потом начал получше себя чувствовать, очень рад, что забил, посвятил гол сыну, это приятный сюрприз. Спасибо ребятам, они играли на меня весь матч. Выписки ребенка еще не было, может быть, завтра", - сказал хоккеист.

После пяти игр ЦСКА набрал восемь очков и занимает второе место на Западе. В следующем матче 3 сентября московская команда дома сыграет с новосибирской "Сибирью". В активе "Авангарда" 10 очков после пяти матчей, клуб занимает вторую строчку на Востоке. В следующей игре "Авангард" 3 сентября в гостях встретится с подольским "Витязем".