Задолженность Российского футбольного союза сокращена до 93,8 млн рублей

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Задолженность Российского футбольного союза (РФС) к погашению в результате реализаций мероприятий по реструктуризации и привлечения партнеров и спонсоров сократилась до 93,8 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Общая сумма кредиторской задолженности на 2 сентября 2015 года составляла 2,581 млрд рублей. На конец 2016 года долг РФС равнялся 347,8 млн рублей. "Сейчас задолженность к погашению - 93,8 млн рублей. Задолженности перед работниками и налоговыми органами у РФС отсутствуют", - сказал Мутко.

В субботу исполняется ровно два года, как Мутко вернулся на пост президента РФС. 24 сентября 2016 года он был переизбран на четырехлетний срок. "Нам удалось стабилизировать экономическую ситуацию, а финансовое оздоровление - одна из центральных задач", - сказал он.

Мутко отметил, что к РФС вернулись спонсоры, которые когда-то уходили - это НОВАТЭК, "Мегафон" и "Норильский никель". "В 2015 году мы начали сотрудничество с Росбанком и Гослото, которые поддерживают программы РФС по массовому и детско-юношескому футболу. Независимый аудит показал, что теперь РФС больше ничего не угрожает", - заявил президент РФС.

Доходы РФС от сотрудничества со спонсорами и партнерами в 2015 году составили 1,139 млрд рублей, в 2016-м - 1,325 млрд, в 2017-м - 1,434 млрд.