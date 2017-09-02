Россиянин Денисов завоевал бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 100 кг

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ТАСС, 2 сентября. Россиянин Кирилл Денисов стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в Будапеште.
В поединке за третье место Денисов победил голландца Михаэля Коллера. Еще одну бронзу завоевал азербайджанец Эльмар Гасымов. Серебряным призером стал грузин Варлам Липартелиани. Золото завоевал представитель Японии Аарон Вольф.
Сборная России занимает девятое место в общекомандном зачете, заработав одно серебро и три бронзы. Лидирует сборная Японии (7-3-1), второе место занимает команда Монголии (1-1-3), третье - сборная Франции (1-0-1).
Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.