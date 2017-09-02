Дзюдоист Ринер завоевал десятое золото ЧМ, выиграв в личном зачете в весе свыше 100 кг

ТАСС, 2 сентября. Француз Тедди Ринер завоевал золото чемпионата мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования проходят в Будапеште.

В финале Ринер победил бразильца Давида Мура. Бронзовыми призерами стали Тувшинбаяр Найдан из Монголии и Рафаэль Сильва из Бразилии.

Для 28-летнего Ринера это золото чемпионата мира стало десятым в карьере. Француз восемь раз становился чемпионом мира в личных соревнованиях в весе свыше 100 кг, один раз - в командных соревнованиях. Еще одну победу Ринер одержал на чемпионате мира 2008 года в абсолютной категории.

Ринер является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016) и бронзовым призером Олимпиады 2008 года. С 2010 года Ринер не потерпел ни одного поражения.

В общекомандном зачете лидирует сборная Японии, заработав семь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль. Второе место занимает команда Франции (2-0-1), третье - сборная Монголии (1-1-4). Сборная России занимает девятое место в общекомандном зачете (0-1-3).

Чемпионат мира завершится 3 сентября.