Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские дзюдоисты вышли в полуфинал ЧМ в смешанном командном турнире

Спорт
3 сентября, 13:16 дата обновления: 3 сентября, 13:26 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 3, сентября. /ТАСС

Соперник российской команды по полуфиналу определится позднее

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ренат Саидов

Ренат Саидов

© Донат Сорокин/ТАСС

БУДАПЕШТ, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России победила команду Грузии в четвертьфинале смешанного командного турнира на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Будапеште.

Российские дзюдоисты победили со счетом 5:1. Анастасия Конкина (весовая категория до 57 кг), Зелимхан Оздоев (до 73 кг), Алена Прокопенко (до 70 кг), Анна Гущина (свыше 70 кг) и Ренат Саидов (свыше 90 кг) одержали победы, Магомед Магомедов (до 90 кг) - уступил.

Соперником российской команды по полуфиналу станет победитель пары Бразилия - Канада.

Смешанный командный турнир по дзюдо проходит впервые. В нем выступают по три мужчины и три женщины. Турнир также будет представлен на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.

Смотрите также

Российские дзюдоисты вышли в четвертьфинал ЧМ в смешанном командном турнире

Дзюдоист Денисов ждет встречи с чемпионом мира Вольфом и считает это своим главным вызовом

Дзюдоист Ринер завоевал десятое золото ЧМ, выиграв в личном зачете в весе свыше 100 кг

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
2
Саммит БРИКС: с чем едут в Китай лидеры "пятерки"
3
WP: Трамп дал указание готовиться к выходу США из торгового соглашения с Южной Кореей
4
По факту крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье возбуждено уголовное дело
5
СК взял на контроль расследование авиакатастрофы в Балашихе
6
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
7
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама