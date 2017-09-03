Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хорватские футболисты обыграли команду Косова в перенесенном матче отбора ЧМ-2018

Спорт
3 сентября, 17:01 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игрок сборной Хорватии Лука Модрич (слева)

Игрок сборной Хорватии Лука Модрич (слева)

© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 3 сентября. Сборная Хорватии по футболу победила команду Косова в отборочном матче чемпионата мира 2018 года. Встреча группы I в Загребе завершилась со счетом 1:0.

Смотрите также

Матч отбора ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Косово будет доигран 3 сентября

Матч отбора ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Косова перенесен из-за сильного дождя

Единственный гол на 74-й минуте встречи забил защитник хорватской команды Домагой Вида.

Матч должен был состояться в субботу, однако был приостановлен на 27-й минуте из-за плохих погодных условий в столице Хорватии и перенесен на следующий день. В воскресенье с утра состоялось заседание представителей Международной федерации футбола и футбольных федераций Хорватии и Косова. Поле стадиона было признано пригодным для проведения матча.

Сборная Хорватии возглавляет турнирную таблицу группы I с 16 очками в активе. Следом идут команды Украины (14 очков), Исландии (13), Турции (11), Финляндии (4) и Косова (1).

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
2
МИД РФ: Госдеп подтвердил проникновение на арестованную зимой дипсобственность РФ
3
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
4
Захарова рассказала про ответные меры РФ по диппредставительствам в США
5
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
6
Захарова: США сообщили РФ, что ожидают продажи дипсобственности в свою пользу
7
СК взял на контроль расследование авиакатастрофы в Балашихе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама