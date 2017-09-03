Хорватские футболисты обыграли команду Косова в перенесенном матче отбора ЧМ-2018

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ТАСС, 3 сентября. Сборная Хорватии по футболу победила команду Косова в отборочном матче чемпионата мира 2018 года. Встреча группы I в Загребе завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 74-й минуте встречи забил защитник хорватской команды Домагой Вида.
Матч должен был состояться в субботу, однако был приостановлен на 27-й минуте из-за плохих погодных условий в столице Хорватии и перенесен на следующий день. В воскресенье с утра состоялось заседание представителей Международной федерации футбола и футбольных федераций Хорватии и Косова. Поле стадиона было признано пригодным для проведения матча.
Сборная Хорватии возглавляет турнирную таблицу группы I с 16 очками в активе. Следом идут команды Украины (14 очков), Исландии (13), Турции (11), Финляндии (4) и Косова (1).
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.