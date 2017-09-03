Аминов: победа российского дуэта на Кубке Кремля по современному пятиборью была ожидаемой

Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матчеСпорт 3 сентября, 19:22
Пятиборцы Лесун и Губайдуллина пока только учатся находить общий язык на соревнованияхСпорт 3 сентября, 19:13
Путин в беседе с Абэ призвал не поддаваться эмоциям в связи с испытаниями в КНДРПолитика 3 сентября, 19:09
Винер-Усманова: гимнастки Аверины на ЧМ-2017 предстали настоящими актрисамиСпорт 3 сентября, 19:08
Трамп не исключил возможность применения военной силы в отношении КНДРМеждународная панорама 3 сентября, 19:02
Винер-Усманова не считает, что россиянки были слабей итальянок в упражнениях с обручамиСпорт 3 сентября, 19:00
Российские гимнастки ради победы на ЧМ-2017 на две недели лишились мобильных телефоновСпорт 3 сентября, 18:54
Толкачева: сборная России по художественной гимнастике была единым целым на ЧМ-2017Спорт 3 сентября, 18:37
Сборная России завоевала одно серебро и три бронзы на чемпионате мира по дзюдоСпорт 3 сентября, 18:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Георгий Гамаев/. Сборная России по современному пятиборью является сильнейшей в мире, поэтому от нее стоило ждать только победы на Кубке Кремля в Москве. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.
Россияне Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина стали победителями Кубка Кремля по современному пятиборью. Соревнования проходили в формате смешанной эстафеты. Лесун является Олимпийским чемпионом 2016 года и четырехкратным чемпионом мира. Губайдуллина впервые в карьере завоевала золото на мировом первенстве в 2017 году.
"Я ожидал золотой медали на турнире от Лесуна и Губайдуллиной. Наша мужская сборная и раньше была лидером мирового пятиборья, а на прошедшем чемпионате мира первой стала Губайдуллина в соревнованиях среди женщин. Можно сказать, что сборная России является самой сильной в мире, и они это подтвердили",- поделился мнением Аминов.
Также президент ФСПР отметил, что Кубок Кремля является настолько престижным и передовым турниром в мире современного пятиборья, что президент Международного союза современного пятиборья Клаус Шорманн будет отстаивать интересы вида спорта перед Международным олимпийским комитетом на примере московского турнира.
"Уже не в первый раз на Кубке Кремля мы пробуем формат смешанной эстафеты - самый перспективный вид современного пятиборья. Президент Шорманн, который приехал на турнир в Москву, заявил, что на сессии МОК в Лиме он будет отстаивать включения эстафеты в программу олимпийских игр именно на примере Кубка Кремля", - добавил Аминов.
Кубок Кремля прошел в седьмой раз. Призовой фонд турнира составляет 100 тыс. долларов, что является рекордной суммой в истории турниров по современному пятиборью.