Аминов: победа российского дуэта на Кубке Кремля по современному пятиборью была ожидаемой

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Георгий Гамаев/. Сборная России по современному пятиборью является сильнейшей в мире, поэтому от нее стоило ждать только победы на Кубке Кремля в Москве. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

Россияне Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина стали победителями Кубка Кремля по современному пятиборью. Соревнования проходили в формате смешанной эстафеты. Лесун является Олимпийским чемпионом 2016 года и четырехкратным чемпионом мира. Губайдуллина впервые в карьере завоевала золото на мировом первенстве в 2017 году.

"Я ожидал золотой медали на турнире от Лесуна и Губайдуллиной. Наша мужская сборная и раньше была лидером мирового пятиборья, а на прошедшем чемпионате мира первой стала Губайдуллина в соревнованиях среди женщин. Можно сказать, что сборная России является самой сильной в мире, и они это подтвердили",- поделился мнением Аминов.

Также президент ФСПР отметил, что Кубок Кремля является настолько престижным и передовым турниром в мире современного пятиборья, что президент Международного союза современного пятиборья Клаус Шорманн будет отстаивать интересы вида спорта перед Международным олимпийским комитетом на примере московского турнира.

"Уже не в первый раз на Кубке Кремля мы пробуем формат смешанной эстафеты - самый перспективный вид современного пятиборья. Президент Шорманн, который приехал на турнир в Москву, заявил, что на сессии МОК в Лиме он будет отстаивать включения эстафеты в программу олимпийских игр именно на примере Кубка Кремля", - добавил Аминов.

Кубок Кремля прошел в седьмой раз. Призовой фонд турнира составляет 100 тыс. долларов, что является рекордной суммой в истории турниров по современному пятиборью.