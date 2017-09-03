Россияне Лесун и Губайдуллина выиграли Кубок Кремля по современному пятиборью

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ТАСС, 3 сентября. Россияне Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина стали победителями Кубка Кремля по современному пятиборью 2017 года, который прошел в Москве.
Российская пара набрала 1426 очков. Второе место заняли британцы (1423), третьей стала команда Белоруссии (1421).В соревнованиях принимали участие 12 команд из 11 стран.
Общий призовой фонд турнира составляет $100 тыс. Для Лесуна данная победа стала четвертой в рамках Кубка Кремля, Губайдуллина стала победительницей турнира впервые в карьере.