Россияне Лесун и Губайдуллина выиграли Кубок Кремля по современному пятиборью

ТАСС, 3 сентября. Россияне Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина стали победителями Кубка Кремля по современному пятиборью 2017 года, который прошел в Москве.

Российская пара набрала 1426 очков. Второе место заняли британцы (1423), третьей стала команда Белоруссии (1421).В соревнованиях принимали участие 12 команд из 11 стран.

Общий призовой фонд турнира составляет $100 тыс. Для Лесуна данная победа стала четвертой в рамках Кубка Кремля, Губайдуллина стала победительницей турнира впервые в карьере.