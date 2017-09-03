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Россияне Лесун и Губайдуллина выиграли Кубок Кремля по современному пятиборью

Спорт
3 сентября, 17:04 UTC+3 ТАСС

Второе место заняли британцы, третьей стала команда Белоруссии

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Александр Лесун

Александр Лесун

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 3 сентября. Россияне Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина стали победителями Кубка Кремля по современному пятиборью 2017 года, который прошел в Москве.

Российская пара набрала 1426 очков. Второе место заняли британцы (1423), третьей стала команда Белоруссии (1421).В соревнованиях принимали участие 12 команд из 11 стран.

Общий призовой фонд турнира составляет $100 тыс. Для Лесуна данная победа стала четвертой в рамках Кубка Кремля, Губайдуллина стала победительницей турнира впервые в карьере.

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