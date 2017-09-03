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Баскетболисты сборной Словении победили греков в матче чемпионата Европы

Спорт
3 сентября, 18:56 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 78:72

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ТАСС, 3 сентября. Сборная Словении по баскетболу одержала победу над командой Греции со счетом 78:72 в матче группы А чемпионата Европы.

Встреча прошла в Хельсинки, самым результативным игроком матча стал защитник словенцев Лука Дончич, набравший 22 очка.

Сборная Словении возглавляет группу А, победив во всех трех играх на турнире, греки с одной победой в трех встречах идут третьими. В следующем матче словенцы 5 сентября сыграют с командой Исландии, в тот же день греки сыграют против финнов. Также в рамках группы А в воскресенье состоялась встреча между сборными Франции и Исландии (115:79), в группе В украинцы победили команду Грузии - 88:81.

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