Баскетболисты сборной Словении победили греков в матче чемпионата Европы

ТАСС, 3 сентября. Сборная Словении по баскетболу одержала победу над командой Греции со счетом 78:72 в матче группы А чемпионата Европы.

Встреча прошла в Хельсинки, самым результативным игроком матча стал защитник словенцев Лука Дончич, набравший 22 очка.

Сборная Словении возглавляет группу А, победив во всех трех играх на турнире, греки с одной победой в трех встречах идут третьими. В следующем матче словенцы 5 сентября сыграют с командой Исландии, в тот же день греки сыграют против финнов. Также в рамках группы А в воскресенье состоялась встреча между сборными Франции и Исландии (115:79), в группе В украинцы победили команду Грузии - 88:81.