Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал US Open

ТАСС, 4 сентября. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла латвийке Анастасии Севастовой в четвертом круге US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу Севастовой. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

Шарапова занимает 146-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и попала на US Open, получив от организаторов специальное приглашение (wild card). Севастова, "посеяная" на турнире под 16-м номером, занимает 17-ю строчку в рейтинге.

В четвертьфинале теннисистка из Латвии сыграет с победительницей матча между немкой Юлией Гёргес, "посеянной" под 30-м номером, и американкой Слоан Стефенс.

Весной Шарапова возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. US Open стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. Ранее она из-за травмы пропустила Уимблдонский турнир, на Roland Garros россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила wild card.

Шарапова - победительница US Open 2006 года. Также она выигрывала Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014) и Уимблдон (2004).