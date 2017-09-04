Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал US Open

Трамп подтвердил готовность США использовать против КНДР ядерное оружиеМеждународная панорама 4 сентября, 1:19
Максим Михайлов признан самым ценным игроком чемпионата Европы по волейболуСпорт 4 сентября, 1:09
Шевченко: непростая победа на ЧЕ важна для становления сборной России по волейболуСпорт 4 сентября, 0:51
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат ЕвропыСпорт 4 сентября, 0:22
Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал US OpenСпорт 4 сентября, 0:06
Сборная Бельгии по футболу квалифицировалась на ЧМ-2018Спорт 3 сентября, 23:55
Меркель и Шульц назвали "плохим" решение Шрёдера войти в состав директоров "Роснефти"Международная панорама 3 сентября, 23:18
Меркель и Шульц по-разному оценили роль Трампа по вопросу КНДРМеждународная панорама 3 сентября, 22:54
Пентагон: США готовы ответить на угрозы КНДР масштабным применением военной силыМеждународная панорама 3 сентября, 22:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 сентября. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла латвийке Анастасии Севастовой в четвертом круге US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу Севастовой. Матч продолжался 2 часа 16 минут.
Шарапова занимает 146-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и попала на US Open, получив от организаторов специальное приглашение (wild card). Севастова, "посеяная" на турнире под 16-м номером, занимает 17-ю строчку в рейтинге.
В четвертьфинале теннисистка из Латвии сыграет с победительницей матча между немкой Юлией Гёргес, "посеянной" под 30-м номером, и американкой Слоан Стефенс.
Весной Шарапова возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. US Open стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. Ранее она из-за травмы пропустила Уимблдонский турнир, на Roland Garros россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила wild card.
Шарапова - победительница US Open 2006 года. Также она выигрывала Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014) и Уимблдон (2004).