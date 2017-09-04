Повышенное внимание к Шараповой на US Open не добавило Севастовой стимула победить ее

ТАСС, 4 сентября. Повышенное внимание к россиянке Марии Шараповой на US Open не стало для Анастасии Севастовой из Латвии дополнительным стимулом к победе над ней, как для некоторых теннисисток. Слова спортсменки приводит пресс-служба турнира.

В матче четвертого круга US Open Севастова, "посеянная" на турнире под 16-м номером, в трех сетах обыграла Шарапову со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

На послематчевой пресс-конференции один из журналистов спросил Севастову, был ли у нее особенный настрой на матч с Шараповой и дополнительный стимул победить ее, так как к россиянке приковано очень много внимания на US Open. "Я думаю, что некоторых теннисистов этот фактор мотивирует, но это не про меня. Я очень уважаю ее", - ответила латвийская спортсменка.

"Я была уверена в себе. У меня было хорошее предчувствие. Я думаю, Шарапова провела один из своих лучших матчей на турнире", - добавила Севастова.

US Open является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Соревнования завершатся 10 сентября.