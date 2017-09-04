Гамова была уверена в разгромной победе сборной России по волейболу в финале ЧЕ

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова ждала от мужской национальной команды разгромной победы над немцами в финале чемпионата Европы. Об этом она рассказала журналистам.
В ночь на понедельник российские волейболисты в финале континентального первенства обыграли команду Германии со счетом 3-2.
"Я вчера не спала и смотрела финал, верила в ребят и, честно говоря, думала, что игра будет незатяжной и закончится со счетом 3-0. Но матч был очень сложным, напряженным и эмоциональным. Поздравляю тренера [Сергея Шляпникова] с его первой победой в сборной России и поздравляю всю команду", - заявила Гамова.
В понедельник Гамова презентовала биографическую книгу под названием "Game over".