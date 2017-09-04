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Лукин: ПКР не выполнит самостоятельно ряд пунктов дорожной карты по восстановлению

Спорт
4 сентября, 15:47 дата обновления: 4 сентября, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Ранее исполком МПК рассмотрел документы и материалы, представленные ПКР по выполнению критериев восстановления своего членства в организации

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Президент ПКР Владимир Лукин

Президент ПКР Владимир Лукин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Некоторые пункты дорожной карты по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) находятся в стадии решения, ПКР не в состоянии в одиночку справиться с ними. Об этом журналистам сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

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Исполком МПК 3 и 4 сентября в Абу-Даби провел заседание, на котором рассмотрел документы и материалы, представленные ПКР по выполнению критериев восстановления своего членства в организации. Как пояснил ТАСС представитель МПК, решение будет объявлено 6 сентября.

"Рабочая группа МПК признала, что большинство тех замечаний, которые составляют дорожную карту, решены, - сказал Лукин. - Есть несколько пунктов в стадии решения. Несколько пунктов, более широких, не выполнены, и это зависит не от ПКР. Требования обращены к другим инстанциями, ПКР один решить их не в состоянии".

"Мы предлагаем результаты нашей совместной работы рабочей группе МПК. Каковы будут результаты решения исполкома - я предсказать не берусь. Они тесно связаны со Всемирным антидопинговым агентством, предсказать их решение невозможно. Но мы рассчитываем на положительный результат", - добавил Лукин.

От решения МПК во многом зависит численный состав российской сборной на предстоящих Паралимпийских играх. В случае отрицательного вердикта под вопрос будет поставлено само участие национальной команды в Играх-2018, которые пройдут в марте в Пхенчхане.

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