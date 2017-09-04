Лукин: рабочая группа МПК считает правильным восстановить членство ПКР

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (МПК) считает, что МПК поступит правильно, если восстановит членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом журналистам на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) сообщил президент ПКР Владимир Лукин.
Исполком МПК 3 и 4 сентября в Абу-Даби провел заседание, на котором рассмотрел документы и материалы, представленные ПКР по выполнению критериев восстановления своего членства в организации. Как сообщил ТАСС директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс, решение уже принято, но официально оно будет объявлено 6 сентября.
"Налицо свидетельство о выполнении критериев, мы проделали большую часть дороги. Рабочая группа МПК считает, что комитет поступит правильно, если членство ПКР будет восстановлено в начале нынешней недели", - сказал Лукин.
"Документы ПКР в настоящий момент соответствуют международным требованиям. Раньше нам предъявляли вопросы по наличию различных депутатов в управляющих органах ПКР, но сейчас этот момент урегулирован. Определены пункты, которые ПКР все еще выполняет - один из них касается РУСАДА [Российского антидопингового агентства]. Вопрос по РУСАДА, насколько мы понимаем, должен быть решен в октябре-ноябре".