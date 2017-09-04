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Колобков примет участие в докладе по борьбе с допингом на конвенции Совета Европы

Спорт
4 сентября, 14:58 дата обновления: 4 сентября, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Бюро конвенции Совета Европы пройдет 25-27 сентября

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков примет участие в докладе от России по борьбе с допингом на бюро конвенции Совета Европы 25-27 сентября. Об этом он рассказал в ходе выступления на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) о проведенных мерах борьбы с допингом.

Одной из целей работы НОАК, созданной по распоряжению президента РФ, является восстановление антидопинговой работы на территории России.

"Буквально через две-три недели в Париже состоится бюро конвенции Совета Европы по антидопингу, а 25-27 сентября - конференция сторон, где будет предусмотрен доклад от России и запланировано мое участие, - сказал Колобков. - Мы предложим для обсуждения меры по улучшению механизмов борьбы с допингом, включая выдачу разрешения на использование терапевтических исключений и методов".

По словам Колобкова, представители ряда ведомств включены в состав научной группы мониторинга антидопинговой организации Совета Европы. "Туда включены представители Минспорта, ФМБА [Федеральноое медико-биологического агентства] и РУСАДА [Российского антидопингового агентства]. С целью активного участия российских специалистов в работе международных спортивных организаций Минспортом разработаны материалы по этому сотрудничеству в этой области, которые разосланы в федерации", - отметил он.

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