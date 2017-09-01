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МПК предоставит обновленную информацию по восстановлению членства ПКР 6 сентября

Спорт
1 сентября, 15:38 UTC+3 ТАСС

Также в заявлении отмечается, что российские паралимпийцы продолжают подготовку к Играм 2018 и 2020 годов в соответствии с утвержденными планами и графиками

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ТАСС, 1 сентября. Международный паралимпийский комитет (МПК) обнародует обновленную информацию относительно восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в международной организации 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Ранее сообщалось, что вопрос восстановления членства ПКР будет рассматриваться на исполкоме МПК 3-4 сентября в Абу-Даби.

"Отчет рабочей группы МПК о ходе выполнения критериев восстановления членства ПКР в МПК будет рассматриваться и обсуждаться на очередном заседании исполкома МПК, - говорится в сообщении. - МПК, по информации директора по связям с общественностью организации Крейга Спенса, предоставит обновленную информацию по восстановлению членства ПКР 6 сентября 2017 года".

Также в заявлении отмечается, что российские паралимпийцы продолжают подготовку к Играм 2018 и 2020 годов в соответствии с утвержденными планами и графиками.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены к выступлению на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. ПКР после отстранения спортсменов от Игр принял решение провести альтернативные соревнования на территории России, которые состоялись в начале сентября в Подмосковье.

В мае президент МПК Филип Крейвен сообщил на пресс-конференции, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению членства в организации. Зимняя Паралимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.

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