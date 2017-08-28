Колобков: МПК занял в отношении российских паралимпийцев антигуманную позицию

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) в отношении российских паралимпийцев занял антигуманную позицию. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
МПК принял решение приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в августе прошлого года на основе выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте.
"Позиция последнего [МПК] мне вообще кажется антигуманной. Как можно наказывать людей с ограниченными физическими возможностями, которые, превозмогая увечья и болезни, ежедневно приходят в спортзал и тренируются? Тем более что для многих из них спорт - это единственный доступный способ самореализации и заработка. Не могу найти объяснения поступку спортивных чиновников, росчерком пера лишивших всех российских паралимпийцев возможности выступить сначала в Рио, а теперь, возможно, и в Пхенчхане", - сказал Колобков.
"Мы это так не оставим и будем бороться, в том числе и за Игры 2018 года. Большинство пунктов, которые указывались в качестве условий восстановления членства Паралимпийского комитета России, выполнены, это признают и наши западные коллеги", - добавил он.
Вопрос восстановления ПКР будет обсуждаться в начале сентября на заседании исполкома МПК. Ближайшие Паралимпийские игры пройдут в марте 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.