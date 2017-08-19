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Паралимпийские комитеты 14 стран направили письмо в МПК в поддержку ПКР

Спорт
19 августа, 23:36 UTC+3 ТАСС

Представители паралимпийских комитетов выразили надежду, что их коллективное мнение будет учтено при обсуждении вопроса о восстановлении членства ПКР

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ТАСС, 19 августа. Руководители и представители 14 национальных паралимпийских комитетов в письме обратились к Международному паралимпийскому комитету (МПК) со словами поддержки в адрес Паралимпийского комитета России (ПКР), временно лишенного членства в организации. Письмо опубликовано на сайте ПКР.

ПКР в субботу в Доме паралимпийского спорта провел круглый стол с участием руководителей 15 национальных паралимпийских комитетов. Участниками круглого стола стали представители России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Черногории, Южной Кореи, а также Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов. По итогам круглого стола было написано обращение к МПК.

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"Мы разделяем мнение президента Международного паралимпийского комитета сэра Филипа Крейвена о том, что Паралимпийский комитет России продолжает демонстрировать устойчивый и позитивный прогресс, направленный на исполнение критериев по восстановлению членства, а проведенные мероприятия стали важным этапом на этом направлении. Мы, нижеподписавшиеся, воодушевлены работой российского комитета по созданию открытой среды с нулевой терпимостью к допингу и защиты чистоты спорта; систематизированных технологий; повышения знаний в сфере антидопингового обеспечения не только спортсменов сборных команд России, но и всех, кто обеспечивает подготовку этих спортсменов; информационной базы по предотвращению допинга в российском паралимпийском спорте", - сказано в сообщении.

"Работа, проводимая ПКР, заслуживает высокой оценки и является эталонной для многих других национальных паралимпийских комитетов. Мы считаем, что документы и материалы, разработанные ПКР, очень полезно сделать достоянием всех национальных паралимпийских комитетов, ибо они являются эффективным инструментом в борьбе с употреблением допинга", - также говорится в письме.

Результаты работы ПКР по выполнению критериев восстановления членства в МПК будут рассматриваться и обсуждаться на встрече координационного комитета ПКР с рабочей группой МПК в Бонне (Германия) в конце августа 2017 года, а также на заседании исполкома международной организации 3-4 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Национальные паралимпийские комитеты в письме МПК выразили надежду на то, что их коллективное мнение будет учтено при обсуждении вопроса о восстановлении членства ПКР.

В мае президент МПК Крейвен сообщил на пресс-конференции, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению членства в организации.

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