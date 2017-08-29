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ПКР обсудил с рабочей группой МПК прогресс выполнения критериев по восстановлению членства

Спорт
29 августа, 20:03 UTC+3 ТАСС

В ходе встречи участники обсудили документы и материалы, которые будут рассмотрены на заседании исполкома МПК 3-4 сентября в Абу-Даби

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ТАСС, 29 августа. Координационный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) провел в немецком Бонне техническую встречу с рабочей группой Международного паралимпийского комитета (МПК) по вопросам восстановления членства ПКР в МПК. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

От ПКР во встрече, которая прошла в немецком Бонне, приняли участие: руководитель координационного комитета Андрей Строкин и заместитель руководителя комиссии ПКР по медицине, антидопингу и функциональной классификации спортсменов Гузель Идрисова. В составе рабочей группы МПК: независимый председатель Энди Паркинсон, Син Асакава - главный исполнительный директор Антидопингового агентства Японии, Сара Фуссек - антидопинговый координатор Международной федерации лыжного спорта, Петер ван де Влит - директор по медицине и науке МПК, Майк Петерс - руководитель аппарата МПК и другие.

В ходе встречи участники обсудили документы и материалы, представленные ПКР по выполнению критериев восстановления членства ПКР в МПК, которые будут рассмотрены на заседании исполкома МПК 3-4 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).

В мае президент МПК Филип Крейвен сообщил на пресс-конференции, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению членства в организации.

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