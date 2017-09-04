Кремлев: состав сборной России по боксу будет серьезно обновлен после неудачи на ЧМ

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Федерация бокса России планирует обновить состав сборной России после неудачного выступления на чемпионате мира в Гамбурге. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
"Мы расширим селекцию по всем регионам, у нас ведь осталось не так много времени. Будем обсуждать недочеты нынешней работы на тренерском совете 8 сентября. Но, при этом, мы ожидаем, что после чемпионата России в Грозном состав серьезно обновится", - сказал Кремлев.
Ранее Кремлев признал провальным выступление национальной команды на прошедшем чемпионате мира. На турнире сборная завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали, впервые с 1999 года оставшись без золотых наград.