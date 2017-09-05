Российские баскетболисты уступили латвийцам, потерпев первое поражение на ЧЕ

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ТАСС, 5 сентября. Мужская сборная России по баскетболу проиграла команде Латвии со счетом 69:84 в матче группы D на чемпионате Европы. Встреча прошла в Стамбуле.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист сборной Латвии Янис Тимма, который с 2015 по 2017 год выступал за санкт-петербургский "Зенит". Он набрал 22 очка и сделал три перехвата. В составе российской сборной самым результативным стал Алексей Швед, набравший 21 очко.
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате Европы после трех побед на старте. Россияне набрали семь очков и уступили первое место в группе команде Латвии, на счету которой стало также семь баллов. После победы над командой Бельгии (76:67) в понедельник сборная России обеспечила себе участие в плей-офф соревнований.
В заключительном матче группового этапа россияне 7 сентября сыграют с британцами. Команда Латвии в тот же день встретится со сборной Турции.
Чемпионат Европы по баскетболу проводится в четырех городах: Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и румынском Клуж-Напоке. Турнир завершится 17 сентября.