Российские баскетболисты уступили латвийцам, потерпев первое поражение на ЧЕ

ТАСС, 5 сентября. Мужская сборная России по баскетболу проиграла команде Латвии со счетом 69:84 в матче группы D на чемпионате Европы. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист сборной Латвии Янис Тимма, который с 2015 по 2017 год выступал за санкт-петербургский "Зенит". Он набрал 22 очка и сделал три перехвата. В составе российской сборной самым результативным стал Алексей Швед, набравший 21 очко.

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате Европы после трех побед на старте. Россияне набрали семь очков и уступили первое место в группе команде Латвии, на счету которой стало также семь баллов. После победы над командой Бельгии (76:67) в понедельник сборная России обеспечила себе участие в плей-офф соревнований.

В заключительном матче группового этапа россияне 7 сентября сыграют с британцами. Команда Латвии в тот же день встретится со сборной Турции.

Чемпионат Европы по баскетболу проводится в четырех городах: Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и румынском Клуж-Напоке. Турнир завершится 17 сентября.