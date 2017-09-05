Промоутер: боксер Ковалев не собирается завершать карьеру и проведет бой до конца года

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев не планирует завершать карьеру и проведет следующий бой до конца 2017 года. Об этом ТАСС сообщила глава компании Main Events Кэти Дува.
"Сергей проведет бой до конца года, в ближайшие недели мы объявим о наших планах", - сказала Дува.
По информации ТАСС, соперником Ковалева может стать кубинец Салливан Баррера, с которым в настоящий момент ведутся переговоры.
"Я не могу комментировать информацию о переговорах", - добавила Дува.
В своем последнем поединке Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. На счету Ковалева в данный момент 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке Барреры 20 побед (14 - нокаутом) и одно поражение.