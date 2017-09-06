Жеребьевка раунда плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018 состоится 17 октября

Проект по строительству экотропы на острове Ольхон на Байкале разработают до конца октябряСибирь 6 сентября, 12:03
"Казаньоргсинтез" отказался от иска к ФК "Рубин" о споре по КанунниковуСпорт 6 сентября, 11:57
Путин на заседании президиума Госсовета на ВЭФ-2017. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 6 сентября, 11:54
Жеребьевка раунда плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018 состоится 17 октябряСпорт 6 сентября, 11:46
Путин: "дальневосточный гектар" нужно распространить на соотечественников за рубежомЭкономика и бизнес 6 сентября, 11:42
Нацпарк "Русская Арктика" посетило на 20% больше туристов, чем годом ранееОбщество 6 сентября, 11:35
Москалькова предложила создать единую базу данных омбудсменов Европы и АзииОбщество 6 сентября, 11:34
Додон приостановил решение правительства отправить военных на учения НАТОМеждународная панорама 6 сентября, 11:27
Морозов: совет директоров КХЛ и ФХР скоро утвердят регламент нынешнего чемпионата МХЛСпорт 6 сентября, 11:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 6 сентября. Жеребьевка раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет 17 октября в Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Девять команд, которые станут победителями своих групп на первом этапе, попадут на мировое первенство напрямую.
В раунд плей-офф попадут восемь команд, занявшие вторые места и отобранные по дополнительным показателям (очкам, разнице забитых и пропущенных мячей и др.), при этом сборные, занявшие последние места в группах, рассматриваться не будут. Команды будут разбиты на четыре пары, победители которых выйдут в финальную часть чемпионата мира.
Выход в финальную часть чемпионата мира из зоны УЕФА уже обеспечила сборная Бельгии, досрочно выигравшая группу H. Первый этап европейского отборочного турнира завершится 10 октября.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.