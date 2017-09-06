Жеребьевка раунда плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018 состоится 17 октября

ТАСС, 6 сентября. Жеребьевка раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет 17 октября в Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Девять команд, которые станут победителями своих групп на первом этапе, попадут на мировое первенство напрямую.

В раунд плей-офф попадут восемь команд, занявшие вторые места и отобранные по дополнительным показателям (очкам, разнице забитых и пропущенных мячей и др.), при этом сборные, занявшие последние места в группах, рассматриваться не будут. Команды будут разбиты на четыре пары, победители которых выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Выход в финальную часть чемпионата мира из зоны УЕФА уже обеспечила сборная Бельгии, досрочно выигравшая группу H. Первый этап европейского отборочного турнира завершится 10 октября.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.