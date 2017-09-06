Нападающий "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"

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ТАСС, 6 сентября. Нападающий "Спартака" Зе Луиш не примет участие в домашнем матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против казанского "Рубина" из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Зе Луиш получил растяжение мышц живота, из-за которых пропустит две недели. Нападающий также не играл в матчах против "Локомотива" и "СКА-Хабаровска". В нынешнем сезоне Зе Луиш провел семь матчей, в которых забил один гол.
Матч девятого тура РФПЛ между "Спартаком" и "Рубином" состоится 9 сентября.