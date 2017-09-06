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Нападающий "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"

Спорт
6 сентября, 15:04 UTC+3 ТАСС

Игрок получил растяжение мышц живота, из-за которых пропустит две недели

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Зе Луиш

Зе Луиш

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 6 сентября. Нападающий "Спартака" Зе Луиш не примет участие в домашнем матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против казанского "Рубина" из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Зе Луиш получил растяжение мышц живота, из-за которых пропустит две недели. Нападающий также не играл в матчах против "Локомотива" и "СКА-Хабаровска". В нынешнем сезоне Зе Луиш провел семь матчей, в которых забил один гол.

Матч девятого тура РФПЛ между "Спартаком" и "Рубином" состоится 9 сентября.

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