Нападающий "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"

ТАСС, 6 сентября. Нападающий "Спартака" Зе Луиш не примет участие в домашнем матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против казанского "Рубина" из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Зе Луиш получил растяжение мышц живота, из-за которых пропустит две недели. Нападающий также не играл в матчах против "Локомотива" и "СКА-Хабаровска". В нынешнем сезоне Зе Луиш провел семь матчей, в которых забил один гол.

Матч девятого тура РФПЛ между "Спартаком" и "Рубином" состоится 9 сентября.