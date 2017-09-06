Тренер: горнолыжники РФ должны использовать любой шанс, чтобы поехать на Паралимпиаду

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские горнолыжники, которым Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил принимать участие в квалификационных соревнованиях Игр-2018 в статусе нейтральных спортсменов, не должны упустить возможности отобраться на Паралимпиаду в южнокорейский Пхенчхан. Своим мнением с ТАСС поделился старший тренер по горнолыжному спорту для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров.

В среду на конгрессе Международного паралимпийского комитета (МПК) было озвучено решение исполкома организации продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), что ставит под вопрос участие россиян в Паралимпийских играх, которые пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане. МПК позволил россиянам принять участие в квалификационных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, однако пока неясно, смогут ли они принять участие в Играх, если к их началу отстранение ПКР останется в силе.

"С одной стороны, нас еще не допустили, и нельзя сказать, что это решение удовлетворяет россиян в полной мере, - отметил Назаров. - С другой стороны, есть положительный момент в том, что спортсмены на сегодняшний день могут участвовать в соревнованиях, отбираться на них, пускай и под нейтральным флагом. И мы надеемся, что в итоге нас восстановят, а мы к тому времени уже заработаем важные рейтинговые очки".

"Решения МПК дают нам возможность выступать на квалификационных соревнованиях под нейтральным флагом, и мы будем это использовать, - продолжил собеседник агентства. - В среднем, у спортсменов 35 стартов - этапы Кубка мира и Кубка Европы. Мы должны подвести спортсменов к основным стартам, поэтому грядущие соревнования - это как тренинг".

Квалификационный отбор у горнолыжников происходит согласно рейтинговым очкам, набранным по ходу сезона. "Каждый старт повышает или понижает наш рейтинг, поэтому каждый старт для нас важен. Единственное, на Кубке мира ты можешь заработать одно количество очков, а на Кубке Европы - меньше, а на остальных международных стартах - совсем мало", - заметил Назаров.

"Ко всему прочему, мы раньше в рейтинге занимали первое место. Сейчас нас вносят в рейтинг обратно, но попадем ли мы туда со штрафными очками или нет, еще непонятно", - заключил тренер.