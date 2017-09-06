Тренер: сноубордисты РФ рассчитывают на максимальное число квот на Паралимпиаду-2018

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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по парасноуборду рада возможности участвовать в отборе на Паралимпийские игры 2018 года и рассчитывает на максимальное количество квот. Об этом ТАСС сообщил тренер национальной команды Евгений Пронашко.
В среду Международный паралимпийский комитет (МПК) оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Российским спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом в квалификационных соревнованиях в четырех видах спорта - горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд и биатлон.
"Мы будем выступать, для нас это шанс, чтобы заработать себе квоты на Паралимпийские игры. Для нас это свет в темном царстве, потому что нас никуда не пускали, а сейчас появился шанс. У нас молодая команда, выделить кого-то не могу, все равны. Мы рассчитываем на максимальное количество квот, чтобы представить страну в Пхенчхане", - заявил Пронашко.
Зимние Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.