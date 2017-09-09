Китайские волейболистки досрочно выиграли Всемирный кубок чемпионов

ТАСС, 9 сентября. Женская сборная Китая по волейболу досрочно стала обладателем Всемирного Кубка чемпионов, который проходит в Японии.

В субботу китаянки победили сборную России со счетом 3-0. После четырех матчей в активе сборной Китая 11 очков. У занимающей вторую строчку сборной Бразилии восемь очков. Даже в случае победы бразильянок над американками в последнем туре и проигрыша китаянок японкам турнирное положение команд не изменится из-за большего количества побед у сборной Китая.

Россиянки занимают пятое место (4). В воскресенье сборная России сыграет с командой Южной Кореи.

Соревнования проводятся в седьмой раз, впервые Всемирный кубок чемпионов прошел в 1993 году. Россиянки побеждали на турнире один раз (1997).