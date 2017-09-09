Мутко: открытие "Лужников" стало одним из главных событий Дня города

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Открытие стадиона "Лужники" после реконструкции стало одним из главных событий, приуроченных к 870-летию Москвы. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Виталий Мутко.

В субботу в "Лужниках" стартовал тур кубка мира по футболу, который до июня 2018 года посетит более 50 стран мира. Старт туру дали президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Перед церемонией прошли первые спортивные события в "Лужниках" после реконструкции арены - блиц- турнир среди воспитанников московских футбольных школ и мастер-класс для юных футболистов бывших игроков сборной России Дмитрия Сенникова, Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Романа Широкова, а также полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина.

"Сегодня ввели еще один стадион - главную арену страны, где будет финал чемпионата мира, - отметил Мутко. - Это дает абсолютную уверенность в том, что турнир будет подготовлен и проведен на хорошем уровне. Присутствие президента страны и главы ФИФА придало церемонии особую значимость. Мы начинаем большую программу по продвижению чемпионата мира".

"От всей души поздравляю москвичей с юбилеем города. Москва становится все более современной, спортивной. И сегодня одним из главным событий стало открытие нашего стадиона. Это здорово!" - добавил Мутко.

"Лужники" будут центральной ареной ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре матча группового этапа, встречи 1/8 финала и 1/2 финала, а также финал. Вместимость стадиона после реконструкции составляет 81 тыс. зрителей.