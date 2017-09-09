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Путин оценил красоту обновленных "Лужников"

Спорт
9 сентября, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Президент России отметил, что этот стадион известен всем поколениям любителей спорта, связан с сотнями рекордов и спортивных достижений

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал болельщикам чемпионата мира по футболу 2018 года отличную подготовку и зрелищность этого мероприятия, а футболистам пожелал честной борьбы и искренних эмоций. Глава государства выступил на церемонии старта тура кубка мира по футболу, которая прошла на открывшейся после реконструкции Большой спортивной арене "Лужники".

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Президент отметил, что этот стадион известен всем поколениям любителей спорта, связан с сотнями рекордов и спортивных достижений. "Уверен, атмосфера азарта зрелищных поединков и ярких побед сохранится в "Лужниках" и после этой грандиозной реконструкции. Стадион по праву станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира по футболу", - сказал Путин, напомнив, что здесь пройдут и матч открытия, и финал предстоящего первенства.

При этом глава государства пообещал: "Такие красивые, комфортные, технически оснащенные арены будут ждать футболистов и болельщиков в каждом российском городе - участнике чемпионата". "Несмотря на имеющийся у нас огромный опыт проведения крупных международных соревнований, мы готовимся к нему с предельной ответственностью", - подчеркнул президент.

Он особо отметил, что футбол в России чрезвычайно популярен и наша страна немало сделала для его развития. "Уверен, будут и новые футбольные герои и новые победы. Уверен, и наша сборная еще порадует своих болельщиков", - сказал Путин. Он выразил уверенность в том, что "чемпионат 2018 года даст мощный импульс развитию футбола, а его материальное наследие станет центрами притяжения для многомиллионного футбольного братства, для юных спортсменов, таких как полторы тысячи учащихся наших спортивных школ, которые собрались здесь со всей России".

"Проведение в России главного футбольного турнира планеты позволит нам лучше увидеть своих игроков. Мы все с нетерпением ждем этих захватывающих матчей, честной борьбы мастеров и искренних эмоций", - заявил Путин. "В добрый путь", - пожелал президент РФ.

Беседа с президентом ФИФА

Глава государства приехал в "Лужники" днем в субботу и осмотрел реконструированный стадион. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным он прошелся по этажам огромного комплекса, понаблюдал за тренировками юных футболистов из различных спортивных школ с одной из трибун.

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Мэр Москвы рассказал главе государства, что при реконструкции здания было решено сохранить его исторический облик, поэтому внешне оставшись неизменным, внутри комплекс полностью преобразился, став современной высокотехнологичной ареной. Было увеличено количество входов и выходов со стадиона, так что теперь 81 тыс. зрителей, которых вмещает арена, могут покинуть ее за семь минут - это мировой рекорд. Был создан периметр безопасности, а 160 га территорий "Лужников" превращены в первоклассный спортивный парк, и возведение спортивных объектов на нем продолжается.

Вместе с Путиным и Собяниным "Лужники" осмотрел и президент ФИФА Джанни Инфантино. Президент РФ спросил у него, есть ли замечания к стадиону. "Стадион совершенно шикарный. Он очень красивый, и у него есть абсолютно все, что должно быть у стадиона самого-самого-самого высокого класса. Вы можете гордиться тем, что вы сделали", - сказал Инфантино. "Мы хотим вас поблагодарить за то, что ваши специалисты сопровождали реконструкцию", - сказал на это Путин, обращаясь к президенту ФИФА.

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Персоны
Инфантино, Джанни Собянин, Сергей Семенович Путин, Владимир Владимирович
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