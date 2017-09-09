Чемпион мира по футболу Бебето отметил красоту стадиона "Лужники"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу 1994 года в составе сборной Бразилии Бебето считает, что стадион "Лужники" - очень красивая арена, на которой приятно находиться. Об этом он заявил журналистам после церемонии старта тура кубка мира.

"Это очень красивый стадион. И я очень доволен тем, что вновь увидел кубок мира. Когда я его вижу, то у меня в голове прокручивается фильм о моей жизни, карьере в футболе. Для меня огромная честь находиться здесь, вновь подержать в руках кубок", - сказал Бебето.

Перед церемонией старта тура кубка мира прошли первые спортивные события в "Лужниках" после реконструкции арены - блиц-турнир среди воспитанников московских футбольных школ и мастер-класс для юных футболистов бывших игроков сборной России Дмитрия Сенникова, Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Романа Широкова, а также полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина. Вместимость стадиона составляет 81 тыс. зрителей, арена примет семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в частности, игру открытия и финал.

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Больше всего остановок у тура кубка мира будет в России. Первая российская часть тура охватит Красноярск (10-11 сентября), Омск (16-17 сентября), Челябинск (23-24 сентября), Уфу (29 сентября - 1 октября), Пермь (3-4 октября), Саранск (7 октября), Ярославль (11-12 октября), Калининград (14-15 октября), Тула (17-18 октября), Курск (21-22 октября), Воронеж (27-29 октября), Саратов (4-6 ноября), Волгоград (11-12 ноября), Краснодар (17-19 ноября), Сочи (24-26 ноября), Москву, где 1 декабря пройдет жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата мира. Во второй части программы кубок побывает во Владивостоке (1-4 мая), Новосибирске (5-8 мая), Екатеринбурге (9-12 мая), Самаре (13-16 мая), Казани (17-20 мая), Нижнем Новгороде (21-24 мая), Ростове-на-Дону (25-28 мая), Санкт-Петербурге (29 мая - 2 июня), а с 3 по 7 июня будет вновь выставлен в Москве.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.