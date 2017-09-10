Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гассиев: боксер Хук не смог выдержать скоростей Усика

Спорт
10 сентября, 2:37 UTC+3 ТАСС

По мнению российского боксера, пик возможностей Марко Хука уже пройден

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мурат Гассиев (слева)

Мурат Гассиев (слева)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 10 сентября. Немецкий боксер Марко Хук неплохо подготовился к поединку с украинцем Александром Усиком, но не смог выдержать скоростей соперника. Такое мнение в Instagram высказал российский боксер Мурат Гассиев.

Усик выиграл у Хука техническим нокаутом в 10-м раунде поединка, который прошел в рамках Всемирной суперсерии бокса. Украинский спортсмен вышел в полуфинал турнира, а также защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг.

+eng Бой #UsykHuck очень понравился. И Усик, и Хук показали отличный бой. Было видно, что Хук очень серьёзно готовился и находился в хорошей форме, но по всей видимости пик его возможностей всё-таки пройден. Выдержать скоростей Усика Марко не смог. Ну а Усик был хорош. Передвижение по рингу, смена направлений движения и скорости - просто на высоте. Любому сопернику Александра будет очень непросто #WBSS Usyk and Huck fought a great fight. Huck was ready, but his prime is in the past. He wasn't able to manage Usyk's speed. Usyk was good. His movement, changing directions and speed were top-notch. He's a very tough opponent for everyone.

Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev)

"Бой Усик - Хук очень понравился, и тот, и другой показали отличный бой. Было видно, что Хук очень серьезно готовился и находился в хорошей форме, но, по всей видимости, пик его возможностей все-таки пройден, выдержать скоростей Усика Марко не смог, - считает Гассиев. - Ну а Усик был хорош: передвижение по рингу, смена направлений движения и скорости - просто на высоте. Любому сопернику Александра будет очень непросто".

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Гассиев свой поединок в суперсерии проведет против поляка Кшиштофа Влодарчика 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

Смотрите также

Бой Гассиев - Влодарчик в рамках Всемирной суперсерии бокса пройдет 21 октября в США

Бой Кудряшова и Дортикоса во Всемирной суперсерии бокса пройдет 23 сентября

Лебедев заинтересован в проведении боя с победителем Всемирной суперсерии бокса

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юлия Латынина покинула Россию
2
Гассиев: боксер Хук не смог выдержать скоростей Усика
3
"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны
4
Постпред РФ в Женеве назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии
5
Сирийская армия после удара ВКС РФ прорвала окружение боевиков на аэродроме Дейр-эз-Зора
6
Spiegel: Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением
7
Украинец Усик стал первым полуфиналистом Всемирной суперсерии бокса, победив Хука
Темы дня
Новости партнеров
Реклама