Гассиев: боксер Хук не смог выдержать скоростей Усика

+eng Бой #UsykHuck очень понравился. И Усик, и Хук показали отличный бой. Было видно, что Хук очень серьёзно готовился и находился в хорошей форме, но по всей видимости пик его возможностей всё-таки пройден. Выдержать скоростей Усика Марко не смог. Ну а Усик был хорош. Передвижение по рингу, смена направлений движения и скорости - просто на высоте. Любому сопернику Александра будет очень непросто #WBSS Usyk and Huck fought a great fight. Huck was ready, but his prime is in the past. He wasn't able to manage Usyk's speed. Usyk was good. His movement, changing directions and speed were top-notch. He's a very tough opponent for everyone.

