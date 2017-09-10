Гассиев: боксер Хук не смог выдержать скоростей Усика

ТАСС, 10 сентября. Немецкий боксер Марко Хук неплохо подготовился к поединку с украинцем Александром Усиком, но не смог выдержать скоростей соперника. Такое мнение в Instagram высказал российский боксер Мурат Гассиев.

Усик выиграл у Хука техническим нокаутом в 10-м раунде поединка, который прошел в рамках Всемирной суперсерии бокса. Украинский спортсмен вышел в полуфинал турнира, а также защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг.

+eng Бой #UsykHuck очень понравился. И Усик, и Хук показали отличный бой. Было видно, что Хук очень серьёзно готовился и находился в хорошей форме, но по всей видимости пик его возможностей всё-таки пройден. Выдержать скоростей Усика Марко не смог. Ну а Усик был хорош. Передвижение по рингу, смена направлений движения и скорости - просто на высоте. Любому сопернику Александра будет очень непросто #WBSS Usyk and Huck fought a great fight. Huck was ready, but his prime is in the past. He wasn't able to manage Usyk's speed. Usyk was good. His movement, changing directions and speed were top-notch. He's a very tough opponent for everyone. Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev) Сен 9 2017 в 3:36 PDT

"Бой Усик - Хук очень понравился, и тот, и другой показали отличный бой. Было видно, что Хук очень серьезно готовился и находился в хорошей форме, но, по всей видимости, пик его возможностей все-таки пройден, выдержать скоростей Усика Марко не смог, - считает Гассиев. - Ну а Усик был хорош: передвижение по рингу, смена направлений движения и скорости - просто на высоте. Любому сопернику Александра будет очень непросто".

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Гассиев свой поединок в суперсерии проведет против поляка Кшиштофа Влодарчика 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).