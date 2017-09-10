Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Усик предпочитает встретиться с Бриедисом в полуфинале Всемирной суперсерии бокса

Спорт
10 сентября, 4:31 UTC+3 ТАСС

Украинский боксер в четвертьфинале турнира выиграл у немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 сентября. Украинец Александр Усик хотел бы видеть своим соперником по полуфиналу Всемирной суперсерии бокса чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета Майриса Бриедиса из Латвии. Слова спортсмена приводит портал xsport.ua.

Усик в ночь на воскресенье выиграл у немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде и вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем поединка между Бриедисом и кубинцем Майком Пересом. Их встреча пройдет 30 сентября.

"Я не забегаю на перед, буду идти постепенно, сейчас моя сетка - это Бриедис и Перес, - сказал Усик. - Я уже готовлюсь к ним. Пускай из них победит сильнейший, и я встречусь с ним. Я, почему-то, отдаю предпочтение Бриедису".

Усик в бою с Хуком также защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 90,71 кг.

Смотрите также

Гассиев: боксер Хук не смог выдержать скоростей Усика

Бой Гассиев - Влодарчик в рамках Всемирной суперсерии бокса пройдет 21 октября в США

Российский боксер Гассиев начал подготовку к бою с Влодарчиком

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Латвия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны
2
Юлия Латынина покинула Россию
3
СМИ: новый отопительный сезон может стать рекордно дорогим для украинцев
4
Украинец Усик стал первым полуфиналистом Всемирной суперсерии бокса, победив Хука
5
Генеральный прогон: в РФ проходят последние крупные выборы перед президентской кампанией
6
Гассиев: боксер Хук не смог выдержать скоростей Усика
7
В 385 убежищах Флориды от урагана укрылись 70 тыс. человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама