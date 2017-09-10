Усик предпочитает встретиться с Бриедисом в полуфинале Всемирной суперсерии бокса

ТАСС, 10 сентября. Украинец Александр Усик хотел бы видеть своим соперником по полуфиналу Всемирной суперсерии бокса чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета Майриса Бриедиса из Латвии. Слова спортсмена приводит портал xsport.ua.

Усик в ночь на воскресенье выиграл у немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде и вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем поединка между Бриедисом и кубинцем Майком Пересом. Их встреча пройдет 30 сентября.

"Я не забегаю на перед, буду идти постепенно, сейчас моя сетка - это Бриедис и Перес, - сказал Усик. - Я уже готовлюсь к ним. Пускай из них победит сильнейший, и я встречусь с ним. Я, почему-то, отдаю предпочтение Бриедису".

Усик в бою с Хуком также защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 90,71 кг.