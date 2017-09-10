Усик предпочитает встретиться с Бриедисом в полуфинале Всемирной суперсерии бокса

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ТАСС, 10 сентября. Украинец Александр Усик хотел бы видеть своим соперником по полуфиналу Всемирной суперсерии бокса чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета Майриса Бриедиса из Латвии. Слова спортсмена приводит портал xsport.ua.
Усик в ночь на воскресенье выиграл у немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде и вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем поединка между Бриедисом и кубинцем Майком Пересом. Их встреча пройдет 30 сентября.
"Я не забегаю на перед, буду идти постепенно, сейчас моя сетка - это Бриедис и Перес, - сказал Усик. - Я уже готовлюсь к ним. Пускай из них победит сильнейший, и я встречусь с ним. Я, почему-то, отдаю предпочтение Бриедису".
Усик в бою с Хуком также защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 90,71 кг.