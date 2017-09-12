Собеседование гребцов РФ на получение виз США для участия в ЧМ пройдет с 13 по 15 сентября

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МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Посольство США в РФ назначило собеседование членам сборной России по академической гребле на получение американских виз для участия в чемпионате мира на 13, 14 и 15 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гребного спорта России (ФГСР).
Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновилась 1 сентября, но только в Москве. Как позднее сообщили ТАСС в пресс-службе ФГСР, собеседования спортсменов в посольстве США были перенесены на неопределенный срок. 6 сентября глава ФГСР Алексей Свирин рассказал ТАСС, что федерация начала рассматривать варианты получения виз через посольства Литвы и Азербайджана.
"Предварительная дата назначенных собеседований - 13, 14 и 15 сентября. Эту процедуру пройдут 35 человек, среди которых спортсмены, представители тренерского штаба и персонала", - заявили в федерации.
На данный момент, 18 российских гребцов не получили американские визы. Всего в состав национальной команды на мировое первенство, которое пройдет в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября, включены 38 российских спортсменов.