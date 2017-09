Шарапова в Нью-Йорке представила новую книгу при усиленных мерах безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова представила во вторник в нью-йоркском книжном магазине "Барнс энд Ноубл" (Barnes & Noble) свою новую автобиографию "Неудержимая: Моя жизнь до сегодняшнего дня" (Unstoppable: My Life So Far).

За час до начала церемонии подписания экземпляров книги очередь у магазина на Пятой авеню в центре Манхэттена растянулась на целый квартал. Сама церемония проходила в атмосфере усиленных мер безопасности: специально огороженную ширмами часть торгового зала охраняло более десятка сотрудников службы безопасности. На вопрос корр. ТАСС о том, что бы она хотела сказать российским читателям книги, Шарапова не ответила.

В своей новой книге, как сообщила в недавнем репортаже телекомпания Си-эн-эн, Шарапова рассказала о своей юности, жизни в штате Флорида, впечатлениях об учебе в теннисной академии, а также затронула вопрос о 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Отвечая на вопрос о соперничестве за деньги спонсоров, Шарапова отметила, что "есть много такого, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни, эта тема является одной из них".

"Многие из тех, кто выходили против меня, начинали состязаться за нечто большее, чем просто победа, - продолжала она. - В переходный период хочешь стать чемпионом, однако то, что случается после этого, сильно расходится с тем, что казалось вначале. Неожиданно все вокруг хотят чего-то большего, чем побед в теннисе. Думаю, это одна из причин того, почему я столь сосредоточена на достижении поставленной цели".

На вопрос о ее личных качествах, Шарапова отозвалась о себе как о "личности с сильным характером". "Совершенно очевидно, что у меня есть свое мнение и я честно говорю об этом, - добавила она. - Это и делает меня хорошим лидером".

Мария Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и сейчас переместилась со 146-й на 103-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В общей сложности Шарапова выиграла 35 титулов WTA в одиночном разряде. За карьеру россиянка заработала более $36 млн призовых.